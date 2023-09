In Hamburg haben sich viele Geschäfte am verkaufsoffenen Sonntag beteiligt. Für Kinder, Jugendliche und Familien gibt es bei der dritten Sonntagsöffnung in diesem Jahr in Hamburg ein buntes Rahmenprogramm: In der Mönckebergstraße etwa sind Filmfahrzeuge zu entdecken - darunter der Jeep aus „Jurassic Park“ oder der Chevrolet Camaro „Bumblebee“ aus „Transformers“. Am Jungfernstieg können Oldtimer angeschaut werden.



„Die Sonntage finden einen großen Zuspruch“, sagte etwa Ludmila Brendel, Centermanagerin im Alstertal-Einkaufszentrum (AEZ) in Poppenbüttel. Sie hofft dort auf 25.000 bis 30.000 Besucher. Im Alstertal-Einkaufszentrum haben viele Händler haben laut Brendel Nachlässe und Promotionen vorbereitet. „Wenn es gelingt, in den wenigen Stunden den Umsatz eines normalen Einzelhandelstages zu erwirtschaften, ist dieser Tag auch für das Personal motivierend“, sagte die Centermanagerin.



In Hamburg kann man an insgesamt vier Sonntagen im Jahr einkaufen. Der letzte verkaufsoffene Sonntag dieses Jahres steht am 5. November an. Dann geht es bei den begleitenden Veranstaltungen um das Thema „Kultur“.