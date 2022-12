Irgendwie schön und gleichzeitig schade, Geburtstag am 1. Januar zu haben, findet Kristina Gall (rechts). Foto: Ann-Kathrin Just up-down up-down Verkatert und vergessen Neujahrskind Kristina Gall: Wie es ist, am 1. Januar Geburtstag zu feiern Von Ann-Kathrin Just | 29.12.2022, 17:32 Uhr

Der Geburtstag ist für die meisten von uns ein Grund zu feiern. Wie aber feiert man, wenn eh alles Silvester feiert? Kristina Gall ist am 1. Januar geboren. Sie hat shz.de verraten, wie das so ist, am Neujahrstag Geburtstag zu haben.