Laut ersten Informationen vor Ort war einer Polizeistreife am Donnerstagmorgen (19. Oktober) zunächst ein Fahrzeug mit zwei Männern in Höhe Moorfleet aufgefallen.

Als die Polizisten den Pkw anhalten wollten, gab der Fahrer Gas. Mit hoher Geschwindigkeit rasten die Flüchtenden durch den Osten der Stadt in Richtung Ochsenwerder Landscheideweg. Eine weitere Streifenwagenbesatzung versuchte, den Fluchtwagen zu stoppen.

Warum flüchteten die Männer vor der Polizei?

Die Pkw kollidierten, woraufhin das Fahrzeug der Beamten nicht mehr fahrtauglich war. Die Männer stoppten ihren Wagen an einem nahe gelegenen Reiterhof am Oortkatenweg, parkten den Wagen in einer Garage und setzten die Flucht zu Fuß weiter.

Die Polizei weitete die Fahndung aus und konnte die Männer in einer Baumkrone lokalisieren. Die Feuerwehr wurde alarmiert, um die Tatverdächtigen vom Baum zu retten. Anschließend wurden sie zu einer Vernehmung auf ein Polizeikommissariat gefahren. Warum die Männer vor der Polizei flüchteten, ist aktuell noch unklar.