Justiz Verfahren soll Vorwürfe gegen Generalstaatsanwalt klären Von dpa | 21.10.2022, 14:42 Uhr

Vor dem Hintergrund von Berichten über eine mögliche Einflussnahme auf Ermittlungen gegen Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) hat die Justizbehörde ein Disziplinarverfahren gegen Generalstaatsanwalt Jörg Fröhlich eingeleitet. Fröhlich selbst habe das Verfahren beantragt, teilte die Behörde am Freitag mit. Damit „sollen die jüngst in den Medien erhobenen erheblichen Vorwürfe gegen den Generalstaatsanwalt in einem rechtlich geregelten Verfahren aufgeklärt werden“, hieß es.