Hamburg Verdienstlücke zwischen Frauen und Männern verringert sich Von dpa | 06.03.2023, 10:54 Uhr

Die Verdienstlücke zwischen Frauen und Männern in Hamburg hat sich im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2021 etwas verringert. So verdienten Frauen im vergangenen Jahr im Schnitt pro Stunde 22,19 Euro brutto, Männer 27,15 Euro, teilte das Statistikamt Nord am Montag mit. Das sogenannte unbereinigte Gender Pay Gap betrug somit 4,96 Euro pro Stunde beziehungsweise 18 Prozent. Im Jahr 2021 lag der Unterschied nach Angaben der Statistiker zum Equal Pay Day noch bei 5,68 Euro pro Stunde beziehungsweise 21 Prozent. Bundesweit lag das unbereinigte Gender Pay Gap sowohl 2021 als auch 2022 bei durchschnittlich 18 Prozent.