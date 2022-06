Mitarbeiter der Hafenbetriebe streiken vor der Einfahrt zum Hafengelände im Seehafen Emden. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa FOTO: Hauke-Christian Dittrich up-down up-down Gewerkschaft Verdi: Warnstreik in Seehäfen starkes Signal an Arbeitgeber Von dpa | 24.06.2022, 12:40 Uhr

Die Gewerkschaft Verdi hat den am Freitag mit der Frühschicht beendeten 24-stündigen Warnstreik in Deutschlands großen Seehäfen als ein starkes Zeichen in Richtung Arbeitgeber bewertet. „Insgesamt haben sich rund 8000 Kolleginnen und Kollegen an den Warnstreiks beteiligt. Das ist ein ganz starkes Signal an die Arbeitgeber, an den Verhandlungstisch zurückzukehren und ein deutlich verbessertes Angebot vorzulegen“, sagte Verdi-Verhandlungsführerin Maya Schwiegershausen-Güth. Um ihren Forderungen nach höheren Löhnen Nachdruck zu verleihen hatten Hafenarbeiter ab Donnerstagmorgen in Hamburg, Emden, Bremerhaven, Bremen, Brake und Wilhelmshaven die Abfertigung von Container- und Frachtschiffen weitgehend lahmgelegt.