Tarife Verdi startet in bundesweiten Verkehrswarnstreik Von dpa | 26.03.2023, 04:03 Uhr

Die Gewerkschaft Verdi startet ihren bundesweiten Verkehrswarnstreik in Hamburg nicht erst am Montag, sondern bereits am Sonntag. Den Anfang machen um 18.00 Uhr die Lotsenversetzer im Hafen. Sie wollen bis Dienstag, 6.00 Uhr, die Arbeit niederlegen und damit wie schon am vergangenen Donnerstag erreichen, dass kein großes Schiff mehr auf der Elbe fahren kann. Am Sonntagabend um 22.00 Uhr kommen dann die Beschäftigten des Flughafens hinzu. Der Airport hat bereits mitgeteilt, dass es wegen des Warnstreiks bis Montag, 22.00 Uhr, keine regulären Abflüge geben werde. Und auch bei den Ankünften werde es zu Flugstreichungen kommen.