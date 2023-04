Galeria Kaufhof-Filiale Foto: Daniel Karmann/dpa/Archivbild up-down up-down Hamburg Verdi ruft zum Warnstreik bei allen Galeria-Filialen auf Von dpa | 08.04.2023, 08:56 Uhr

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten aller fünf Galeria-Warenhäuser in Hamburg am Samstag zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Damit solle der Druck bei den derzeit feststeckenden Tarifverhandlungen für die bundesweit rund 17.000 Beschäftigten des insolventen Konzerns Galeria Karstadt Kaufhof erhöht werden, teilte Verdi mit. Die Gewerkschaft verlangt in den seit Februar laufenden Verhandlungen unter anderem die Anerkennung der regionalen Flächentarifverträge des Einzelhandels.