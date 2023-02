Verdi Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamburg Verdi ruft zu erstem Warnstreik im Öffentlichen Dienst auf Von dpa | 15.02.2023, 10:34 Uhr

Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte im öffentlichen Dienst für Donnerstag in Hamburg zu einem ersten ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Da die Arbeitgeber in der ersten Runde der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im Bund und in den Kommunen kein Angebot vorgelegt haben, soll nun der Druck erhöht werden. „Wir brauchen mehr Geld und lassen uns nicht mit warmen Worten abspeisen. Wir sind bereit dafür zu streiken“, sagte die Verdi-Vertrauensfrau bei der Hamburg Port Authority (HPA), Maria Dane, am Mittwoch.