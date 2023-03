Verdi Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Gewerkschaft Verdi ruft Kita-Beschäftigte zum Warnstreik auf Von dpa | 03.03.2023, 12:47 Uhr

Eltern von Kita-Kindern und Nutzer sozialer Einrichtungen müssen sich am kommenden Mittwoch in Hamburg auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst am Internationalen Frauentag zu bundesweiten Warnstreiks aufgerufen. Diese reagierten damit auf das aus ihrer Sicht völlig unzureichende Angebot der Arbeitgeber aus der zweiten Verhandlungsrunde für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen, teilte die Gewerkschaft am Freitag in Hamburg mit. Nach einer Kundgebung um 9.30 Uhr mit Hamburgs neuer Verdi-Chefin Sandra Goldschmidt auf dem Gänsemarkt sei ein Demonstrationszug zum Gewerkschaftshaus geplant.