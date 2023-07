Streik Foto: Stefan Sauer/dpa/ZB/Symbolbild up-down up-down Tarife Verdi ruft in Hamburg zu Streik im Groß- und Außenhandel auf Von dpa | 13.07.2023, 05:28 Uhr

Die Tarifverhandlungen im Groß- und Außenhandel in Hamburg stecken aus Sicht der Gewerkschaft Verdi in einer Sackgasse. „Das ignorante Verhalten der Arbeitgeber lässt keinen ernsthaften Einigungswillen erkennen“, sagte Verdi-Verhandlungsführerin Heike Lattekamp. Für den Donnerstag ruft die Gewerkschaft daher die rund 60.000 Beschäftigten der Branche in der Hansestadt zu einem ganztägigen Warnstreik auf.