Tarife Verdi ruft Hochbahn-Beschäftigte zum Warnstreik auf Von dpa | 30.01.2023, 08:04 Uhr

Die Gewerkschaft Verdi hat alle Beschäftigten der Hamburger Hochbahn zu einem 24-stündigen-Warnstreik aufgerufen. Der Streik soll am Mittwochmorgen um 3.00 Uhr beginnen und am Donnerstagmorgen um 3.00 Uhr enden, teilte die Gewerkschaft am Montag mit. Der nächste Verhandlungstermin mit den Arbeitgebern ist für Donnerstag angesetzt.