Verdi Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Gewerkschaft Verdi ruft erneut zu Warnstreik im Groß- und Außenhandel auf Von dpa | 23.06.2023, 05:40 Uhr

Die Gewerkschaft Verdi hat in der Tarifrunde des Hamburger Groß- und Außenhandels mit seinen rund 60.000 Beschäftigten erneut zu einem Warnstreik aufgerufen. Am Freitag sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von insgesamt 15 Betrieben die Arbeit niederlegen, teilte Verdi mit. Um 11.00 Uhr sei eine Kundgebung in der Innenstadt geplant.