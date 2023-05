Mit dieser Forderung steigt Verdi in die am Donnerstag beginnenden Verhandlungen ein. Symbolfoto: Marijan Murat up-down up-down 90.000 Beschäftigte betroffen Verdi fordert höheren Stundenlohn im Hamburger Einzelhandel Von dpa | 03.05.2023, 14:29 Uhr

Die Verhandlungen werden in zehn Tarifgebieten regional geführt. Dabei lautet die Forderung in Hamburg auf 2,50 Euro mehr Stundenlohn. In anderen Gebieten verlangt Verdi 15 Prozent mehr Geld.