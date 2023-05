Verdi Foto: Paul Zinken/dpa/Symbolbild up-down up-down Tarife Verdi fordert 2,50 Euro mehr pro Stunde im Einzelhandel Von dpa | 03.05.2023, 14:10 Uhr

Die 90 000 Beschäftigten im Hamburger Einzel- und Versandhandel sollen nach dem Willen der Gewerkschaft Verdi 2,50 Euro mehr pro Stunde bekommen. Mit dieser Forderung steigt die Gewerkschaft in die am Donnerstag beginnenden Verhandlungen ein. „Die Preissteigerungen des letzten Jahres und aktuell liegen auf einem äußerst hohen Niveau“, sagte die Verhandlungsführerin Heike Lattekamp laut Mitteilung vom Mittwoch. „Das bedeutet für die Beschäftigten eine extreme Belastung und unter dem Strich Reallohnverlust. Hier geht es schlicht und ergreifend darum, sich auch am Ende des Monats den Weg zur Arbeit oder den Wocheneinkauf leisten zu können. Das sind keine Luxusprobleme.“