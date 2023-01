Verdi Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild up-down up-down Tarifverhandlungen Verdi fordert 10,5 Prozent mehr Lohn im öffentlichen Dienst Von dpa | 12.01.2023, 12:38 Uhr

Die Gewerkschaft Verdi Hamburg geht mit einer Lohnforderung von 10,5 Prozent mehr Geld in die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst. Die rund 50.000 Beschäftigten etwa bei der Stadtreinigung, in Kindertagesstätten, im UKE und den Asklepios-Kliniken sollten aber mindestens 500 Euro mehr im Monat bekommen, wie Verdi-Vize Sieglinde Frieß am Donnerstag sagte.