Gewerkschaft Verdi entscheidet über Tarifkompromiss für Hafenarbeiter Von dpa | 05.09.2022

Die Gewerkschaft Verdi entscheidet am Montag endgültig über die Tarifeinigung für die Hafenarbeiter in Nordseehäfen. Der von Verdi und dem Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) vor knapp zwei Wochen ausgehandelte Kompromiss sieht spürbare Entgelterhöhungen in diesem und im kommenden Jahr für die 12.000 Beschäftigten vor. Zudem enthält der Abschluss Anpassungsregeln für den Fall, dass die aktuell extrem hohe Inflationsrate von fast acht Prozent auch im kommenden Jahr ausufern sollte.