Gewerkschaften Verdi-Chef Bose gibt Job aus gesundheitlichen Gründen auf Von dpa | 13.01.2023, 11:58 Uhr

Hamburgs Verdi-Chef Berthold Bose gibt seinen Job als Landesbezirksleiter nach mehr als acht Jahren auf. „Aus besonderen gesundheitlichen Gründen werde ich nicht wieder antreten“, erklärte Bose am Freitag mit Blick auf die Landesbezirkskonferenz am 24. und 25. Februar. Er bedauere das, aber Verdi mit seinen rund 87.000 Mitgliedern brauche alle Kraft, die möglich sei. „Ich habe dieses politische Amt gern übernommen und mich in über acht Jahren als Landesleiter in den Dienst der Gewerkschaft gestellt.“