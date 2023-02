Verdi Foto: Ole Spata/dpa/Symbolbild up-down up-down Tarifkonflikt Verdi: Azubis machen bei bundesweitem Jugendstreiktag mit Von dpa | 28.02.2023, 11:52 Uhr

Bis zu 350 Auszubildende und dual Studierende von Bund und Kommunen aus Hamburg beteiligen sich laut der Gewerkschaft Verdi am Mittwoch am bundesweiten Warnstreik im öffentlichen Dienst. Die Leute stammten aus den Asklepios Kliniken, dem UKE, der Hamburg Port Authority, vom Flughafen, vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie und aus der Bundesagentur für Arbeit, teilte Verdi am Dienstag mit. Um 12.00 Uhr sei eine Kundgebung vor dem Gewerkschaftshaus geplant. Insgesamt gebe es bundesweit Kundgebungen an neun Standorten.