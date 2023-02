Leichenteile in Hamburger Kanal Foto: Jonas Walzberg/dpa up-down up-down Hamburg Verdächtiger nach Fund von Leichenteilen in Kanal verhaftet Von dpa | 02.02.2023, 18:58 Uhr

Gut zwei Wochen nach dem Fund von Leichenteilen in einem Kanal in Hamburg-Wilhelmsburg hat die Polizei einen Tatverdächtigen verhaftet. Der Haftbefehl gegen den 43-Jährigen sei am Donnerstag bei seiner Einreise nach Deutschland auf dem Flughafen Hamburg vollstreckt worden, teilte die Polizei mit. Bei den Leichenteilen, die ein Angler Mitte Januar entdeckt hatte, handelt es sich den Angaben zufolge um die Überreste einer seit 2013 vermissten Frau.