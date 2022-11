ICE Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Bahnverkehr Verbesserungen für Reisende nach Hamburg und Sylt in 2023 Von dpa | 29.11.2022, 14:39 Uhr

Aufatmen für Bahnkunden im östlichen Ruhrgebiet, aber auch für Hamburg-Reisende: Fünf Jahre nach ersten Einschränkungen im Fernverkehr auf der Strecke von Münster nach Dortmund will die Bahn ab dem 15. April 2023 die Züge mehrerer IC- und ICE-Linien wieder im Stundentakt rollen lassen. Das teilte die Bahn am Dienstag in Düsseldorf mit.