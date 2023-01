Erneuerbare Energien Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild up-down up-down Wettbewerb Verband fordert vom Bund günstigen Strom für die Industrie Von dpa | 14.01.2023, 08:55 Uhr

Der Industrieverband Hamburg (IVH) hat von der Bundesregierung einen weitgehend von Abgaben befreiten Strompreis für die Industrie verlangt. „Wir brauchen für die Industrie eine sichere Versorgung vor allem auch mit Strom, und zwar zu Preisen, die für die Industrie adäquat sind“, sagte der IVH-Vorsitzende Matthias Boxberger der „Welt am Sonntag“. Frankreich habe solche Industriestrompreise längst, „und wir brauchen sie hier in Deutschland und in Hamburg dringend“.