Carola Veit Foto: Daniel Reinhardt/dpa up-down up-down Bürgerschaft Veit ruft zu Mitgefühl und Solidarität in Krisenzeiten auf Von dpa | 22.12.2022, 14:41 Uhr

Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit hat die Hamburgerinnen und Hamburger zum Weihnachtsfest in Krisenzeiten zu Mitgefühl und Solidarität aufgerufen. „Wir haben Krieg mitten in Europa, es gibt viele Geflüchtete, viele Menschen, denen es nicht so gut geht“, sagte sie in einem am Donnerstag auf dem YouTube-Kanal der Bürgerschaft veröffentlichten Video. Die Auswirkungen des Krieges wie Energiekrise und Kostensteigerungen beträfen alle. Zu helfen und zu unterstützen und dennoch nicht die Hoffnung zu verlieren, dass es im neuen Jahr besser werde, daran mahne uns das Weihnachtsfest, betonte Veit.