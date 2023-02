Uwe Seeler erzielte in 72 Länderspielen 43 Tore und wurde als „Uns Uwe“ nicht nur in seiner Heimat Hamburg verehrt. Foto: dpa up-down up-down Ehrung für HSV-Legende Uwe Seeler in Hall of Fame des internationalen Fußballs aufgenommen Von dpa | 28.02.2023, 11:10 Uhr

Die im vergangenen Jahr gestorbene HSV-Legende Uwe Seeler ist in die Hall of Fame des internationalen Fußballs aufgenommen worden. Er ist der siebte deutsche Fußball-Star, der in der Auswahl vertreten ist.