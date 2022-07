ARCHIV - Blick auf die Justitia über dem Eingang eines Landgerichts. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Hendrik Schmidt up-down up-down Oberlandesgericht Urteil über mutmaßliche IS-Rückkehrerin Von dpa | 21.07.2022, 15:35 Uhr

Im Prozess gegen eine mutmaßliche IS-Rückkehrerin aus Bremen wird das Hanseatische Oberlandesgericht in Hamburg am kommenden Mittwoch das Urteil sprechen. Das teilte das Gericht am Donnerstag mit. Die Bundesanwaltschaft wirft der 34-jährigen Deutschen die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland, Beihilfe zum Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor.