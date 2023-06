Justitia Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozess Urteil in Prozess um millionenschweren Corona-Hilfen-Betrug Von dpa | 01.06.2023, 02:48 Uhr

In einem Prozess um millionenschweren Betrug mit Corona-Hilfen des Bundes will das Landgericht Hamburg am Donnerstag (11.00 Uhr) sein Urteil verkünden. Drei Angeklagten wird gewerbs- und bandenmäßiger Subventionsbetrug in 80 Fällen vorgeworfen. Sie sollen zwischen April und Oktober 2021 unberechtigt Corona-Hilfen in Höhe von rund drei Millionen Euro erschlichen haben. Beantragt hatten sie nach Angaben der Staatsanwaltschaft etwa 12,5 Millionen Euro. Dazu sollen sie bis dahin unwirtschaftliche Vorrats-, Schein- und Servicegesellschaften angegeben haben, die sie erst kurz zuvor gekauft hatten.