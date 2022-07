ARCHIV - Ein Justizbeamter steht in einem Gerichtssaal. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Gollnow up-down up-down Prozess Urteil in Prozess um islamistischen Anschlag erwartet Von dpa | 04.07.2022, 22:49 Uhr

In dem Prozess um einen mutmaßlich geplanten Terroranschlag im Raum Hamburg könnte es am Freitag ein Urteil geben. Dies teilte das Hanseatische Oberlandesgericht am Montagabend mit. Die Beweisaufnahme sei am 30. Juni geschlossen worden, hieß es. Am Dienstag (9.30 Uhr) soll demnach die Bundesanwaltschaft ihr Plädoyer halten, das Plädoyer des Verteidigers ist den Angaben zufolge für Mittwoch geplant (9.30 Uhr).