Im Prozess gegen einen Musiklehrer, dem sexueller Missbrauch von Kindern vorgeworfen wird, will das Landgericht Hamburg heute das Urteil verkünden. In der Anklage zu Beginn des Verfahrens hieß es, der 52-Jährige habe von September 2019 an mehrere Monate lang während seiner Tätigkeit als Musiklehrer in einer Jugendeinrichtung in Hamburg-Rahlstedt sexuelle Handlungen an Mädchen vorgenommen.