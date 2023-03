Landgericht Hamburg Foto: Markus Scholz/dpa up-down up-down Landgericht Hamburg Urteil im Prozess um Tod eines Brasilianers am Montag Von dpa | 30.03.2023, 18:37 Uhr

Im zweiten Prozess um den Tod eines Brasilianers im Jahr 2019 will das Landgericht Hamburg an diesem Montag das Urteil verkünden. Dies gab ein Gerichtssprecher am Donnerstag bekannt. Demnach wurden die Abschlussplädoyers am Mittwoch in nichtöffentlicher Sitzung gehalten. Die Staatsanwaltschaft beantragte, den 48 Jahre alten Angeklagten wegen Mordes und wegen der aufgrund des ersten Urteils in diesem Verfahren rechtskräftig abgeurteilten früheren Taten zu einer lebenslangen Gesamtfreiheitsstrafe zu verurteilen.