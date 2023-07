Gerichtssaal Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Landgericht Hamburg Urteil im Prozess gegen 52-Jährigen wegen Mordes erwartet Von dpa | 13.07.2023, 01:48 Uhr

Im Prozess gegen einen 52-Jährigen wegen Mordes könnte am Donnerstag (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Hamburg das Urteil verkündet werden. Der Angeklagte soll am 4. November seine Ex-Frau in deren Wohnung mit wuchtigen Stichen in den Bauch tödlich verletzt haben, aus Wut über die Scheidung und die neue Beziehung der Frau, wie das Landgericht mitteilte. Die Staatsanwaltschaft und die Nebenklägervertreter hatten eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes beantragt. Sollte nach dem Plädoyer der Verteidigung, dem letzten Wort und einer kurzen Beratungspause noch genügend Zeit sein, könnte im Anschluss das Urteil verkündet werden.