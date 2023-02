Justitia Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Landgericht Hamburg Urteil erwartet in Prozess um Brandanschlag auf Obdachlosen Von dpa | 02.02.2023, 01:32 Uhr

Im Prozess um einen Brandanschlag auf einen Obdachlosen will das Landgericht Hamburg heute das Urteil verkünden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem polnischen Angeklagten versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung vor. Der 35-Jährige soll am 13. Juni vergangenen Jahres den Jackenärmel eines Obdachlosen mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet haben. Der Obdachlose hatte vor einer Toilettenanlage im Bahnhof Altona geschlafen. Der 34-Jährige erlitt schmerzhafte Verbrennungen am rechten Oberarm.