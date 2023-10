Prozess Urteil erwartet gegen zwei mutmaßliche IS-Anhänger Von dpa | 08.10.2023, 17:44 Uhr | Update vor 1 Std. Justitia Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down

Im Hamburger Prozess gegen zwei mutmaßliche Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) werden am Montag (12.00 Uhr) die Urteile erwartet. In dem Staatsschutzverfahren wirft die Bundesanwaltschaft dem heute 18 Jahre alten Russen aus Bremerhaven und dem 16 Jahre alten Deutsch-Kosovaren aus Iserlohn vor, den IS von Deutschland aus unterstützt zu haben. Vor der Aussage der beiden Angeklagten war die Öffentlichkeit ausgeschlossen worden.