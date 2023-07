330.000 Reisende haben in der ersten Ferienwoche den Hamburger Flughafen genutzt. Archivfoto: dpa up-down up-down Sommerurlaub 2023 Hamburger Flughafen erlebt in der ersten Ferienwoche höchste Nachfrage seit 2019 Von dpa | 20.07.2023, 13:30 Uhr

In der ersten Ferienwoche war nach Angaben des Flughafens Mallorca das beliebteste Urlaubsziel. Auch in den kommenden Tagen erwarte man sehr viele Fluggäste am Hamburger Airport.