Rohstoffe Unternehmen H&R startet Anlage für synthetische Kraftstoffe Von dpa | 14.09.2022, 16:07 Uhr

Das Chemieunternehmen H&R hat am Mittwoch in Hamburg eine Demonstrationsanlage zur Produktion grüner Kraftstoffe in Betrieb genommen. Das Projekt sei weltweit eines der ersten „Power-to-Liquid“-Konzepte im technischen Maßstab, teilte das Unternehmen mit. Mit „Power to Liquid“ wird die Gewinnung von Treibstoffen wie etwa synthetischem Kerosin unter Nutzung elektrischen Stroms bezeichnet. Dabei ist stets Wasserstoff im Spiel.