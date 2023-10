Prozess Unter falscher Identität Mädchen zu Nacktfotos animiert Von dpa | 19.10.2023, 17:35 Uhr | Update vor 30 Min. Justitia Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein 23-jähriger Hamburger soll sich in sozialen Medien als lesbisches Mädchen ausgegeben und Gleichaltrige zur Übersendung von Nacktbildern überredet haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem jungen Mann 41 Straftaten vor, unter anderem sexuellen Missbrauch von Kindern und Herstellung kinderpornografischer Inhalte. Der 23-Jährige muss sich von heute an (13.00 Uhr) vor einer Großen Strafkammer am Landgericht Hamburg verantworten.