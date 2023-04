Olaf Scholz Foto: Britta Pedersen/dpa/Archivbild up-down up-down Hamburg Union: Schwerwiegende Fragen im Agieren in Steueraffäre Von dpa | 13.04.2023, 14:29 Uhr

Die Union will in einem Untersuchungsausschuss des Bundestags zur Steueraffäre der Hamburger Warburg-Bank viele aus ihrer Sicht offene Punkte klären. Das geht aus dem Entwurf eines Antrags der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses hervor. Darin heißt es, das Agieren der Freien und Hansestadt Hamburg unter der Verantwortung des damaligen Ersten Bürgermeisters, späteren Bundesfinanzministers und jetzigen Bundeskanzlers Olaf Scholz (SPD) in der Steueraffäre werfe „schwerwiegende Fragen“ auf. Der Entwurf lag der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag vor. Zuerst hatte der „Spiegel“ darüber berichtet.