Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamburg Unfall mit zwei Verletzten: Fahrer hat 2,1 Promille im Blut Von dpa | 15.12.2022, 15:01 Uhr

Mit 2,1 Promille Alkohol im Blut und ohne Führerschein ist ein junger Autofahrer in Hamburg-Billstedt mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen. Durch den Zusammenstoß überschlug sich der Wagen des 25-jährigen Fahrers und blieb schließlich auf dem Dach liegen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sowohl der betrunkene junge Mann als auch der 62-jährige Fahrer des anderen Wagens wurden leicht verletzt. Warum die beiden Autos am späten Mittwochabend zusammengestoßen waren, war zunächst unklar.