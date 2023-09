Gegen 16.45 Uhr hat sich am Sonntagnachmittag in der Hamburger Elbgaustraße ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Die führte nicht nur zu erheblichen Staus im Anreiseverkehr zur Barclaycard Arena. Drei Menschen wurden verletzt und der Anblick des auf dem Kopf liegenden Pkw nebst zwei anderer beschädigter Fahrzeuge sorgte für Aufsehen.

So kam es zum Unfall auf der Hamburger Elbgaustraße

Ein BMW, der die Elbgaustraße entlanggefahren war, kollidierte an einer Ampel mit einem Ford. Die Kollision war so heftig, dass der Ford sich überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Doch damit nicht genug. Der BMW setzte seine Fahrt fort und prallte unmittelbar danach in einen teuren Porsche.

Drei Personen im Krankenhaus

Die Rettungskräfte waren rasch zur Stelle, um den Verwundeten zu helfen. Insgesamt wurden drei Personen verletzt, darunter die Insassen des Ford und des Porsches sowie der Fahrer des BMW. Alle Verletzten wurden umgehend in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zum Glück sollen die Verletzungen nach ersten Informationen nicht lebensbedrohlich sein, dennoch handelt es sich um einen schweren Unfall mit erheblichen Sachschäden.

Chaos vor Ayliva-Konzert

Der Unfallort, der sich in unmittelbarer Nähe zur Barclaycard Arena befand, hatte erhebliche Auswirkungen auf den Verkehr in der Umgebung. Der Anreiseverkehr zur Arena, wo ein Konzert von Ayliva mit Tausenden von Besuchern geplant war, kam praktisch zum Stillstand. Autos standen kilometerlang in Staus, und viele Besucher erreichten das Event nur mit erheblicher Verspätung.



Die örtliche Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und wird versuchen, den genauen Ablauf des Unfalls zu rekonstruieren. Derzeit ist noch unklar, ob überhöhte Geschwindigkeit, Unaufmerksamkeit oder andere Faktoren zu diesem Vorfall geführt haben.