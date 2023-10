Nahe Steintordamm Unfall in Hamburg: Fahrradfahrer gerät in Schiene – lebensgefährlich verletzt Von dpa | 04.10.2023, 16:03 Uhr Am Dienstagnachmittag kam es zu einem Unfall in Hamburg-St. Georg. Das Unfallopfer verletzte sich dabei schwer. Symbolfoto: IMAGO/Fotostand / Gelhot up-down up-down

Aus bisher ungeklärten Gründen stürzte ein 46-Jähriger am Dienstagnachmittag in Hamburg-St. Georg nahe Steintordamm von seinem Fahrrad. Das Unfallopfer schwebt in Lebensgefahr.