Unterhalb der Elbbrücken in der Hamburger Hafencity hat sich am Samstagnachmittag ein schwerer Arbeitsunfall ereignet. Ersten Informationen zufolge ist dort aus bisher ungeklärter Ursache ein Gerüst an der Zweibrückenstraße abgestürzt. Dabei stürzten mehrere Arbeiter in die Tiefe.



Mindestens eine Person lag mit schweren Verletzungen auf einer Steinkante direkt an der Elbe. Auch die Höhenretter waren vor Ort im Einsatz. Weitere Details zu dem Unfall sind noch nicht bekannt.