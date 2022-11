Bei einem Verkehrsunfall auf der Elbuferstraße bei Geesthacht ist am Dienstagabend ein 27-Jähriger gestorben. Vier weitere Personen wurden zum Teil schwer verletzt.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war es während eines Abbiegemanövers zum Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen gekommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen, der bei der Ermittlung des Unfallverlaufs unterstützen soll.

Nach einem Notruf vom Unfallort hatte die Integrierte Regionalleitstelle Süd in Bad Oldesloe Großalarm für Feuerwehr und Rettungsdienst ausgelöst. Aus den Kreisen Herzogtum Lauenburg, Stormarn und Harburg rückten Rettungskräfte an, dazu die Geesthachter Feuerwehr von allen drei Wachen. Auch die Polizei war vor Ort.

Nach ersten Informationen der Polizei war gegen 19.20 Uhr der Fahrer eines 3er BMW und sein Beifahrer aus Geesthacht kommend in Richtung Hamburg-Altengamme unterwegs. Von der B404 in Höhe Klärwerk kam in dem Moment der Fahrer eines VW-Busses des Hereon-Forschungszentrums mit einem internationalen Wissenschaftler und einer weiteren Person, die er am Bahnhof abgeholt hatte.

Der VW-Bus-Fahrer wollte links in Richtung Innenstadt abbiegen und hat dabei wohl die Geschwindigkeit des herannahenden BMW unterschätzt. Beide Fahrzeuge stießen mit extremer Wucht zusammen. Der VW wurde um 180 Grad herumgeschleudert, der BMW gegen einen Schildermast auf der anderen Straßenseite katapultiert.

BMW auffällig umgebaut

Die ersten Einsatzkräfte sahen sich einem Trümmerfeld gegenüber, Ersthelfer hatten bereits mit der Betreuung von vier Verletzten begonnen und bei dem 27-jährigen Beifahrer aus dem BMW die Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen. Feuerwehrleute und Notfallsanitäter führten diese fort. Letztendich aber vergebens. Gegen 20 Uhr wurden die Reanimationsversuche erfolglos abgebrochen.

Der Fahrer des BMW, ein 28-Jähriger, wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Auch die drei Männer aus dem Hereon-Fahrzeug wurden zum Teil schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht.

Bei den Ermittlungen stießen die Polizisten auf Saisonkennzeichen, die darauf hindeuten, dass der BMW nur von April bis Oktober hätte fahren dürfen. Außerdem war der Wagen auffällig umgebaut, die komplette Innenverkleidung fehlte, der Motor war getunt, selbst die Reserveradmulde hatte der Besitzer rausgeflext. Die Polizisten erhoffen sich durch den Einsatz des Gutachters vor allem Hinweise auf die Geschwindigkeit, mit der der BMW innerorts vor dem Unfall unterwegs war.

Bei dem Unfall wurden beide Autos stark beschädigt. Foto: Timo Jann

Die Straße an der Schleuse und die Abfahrt von der B404 musste aufgrund des Einsatzes, der Aufräum- und Bergungsarbeiten sowie die Untersuchung durch den Sachverständigen stundenlang gesperrt werden. Auf dem Asphalt mussten großflächig verteilte Betriebsstoffe und Trümmerteile aufgenommen werden.