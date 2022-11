Bei einem Verkehrsunfall auf der Elbuferstraße bei Geesthacht ist am Dienstagabend ein Mann gestorben. Foto: Timo Jann up-down up-down Zusammenstoß beim Abbiegen Schwerer Unfall in Geesthacht – eine Person stirbt, drei weitere Menschen verletzt Von Timo Jann | 15.11.2022, 21:26 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Schleusenkanal in Geesthacht ist in Höhe des Klärwerk eine Person tödlich verletzt worden.