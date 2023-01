Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamburg-Billstedt Unbekannter verletzt 32-Jährigen mit Silvesterrakete Von dpa | 01.01.2023, 12:47 Uhr

Ein 32-Jähriger ist in einer Fußgängerzone in Hamburg-Billstedt schwer durch die Silvesterrakete eines Unbekannten verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war die gezündete Rakete in den Unterschenkel des Mannes eingedrungen und dort explodiert. Der Verletzte kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Unbekannte, der die Rakete mutmaßlich unsachgemäß abgefeuert hatte, flüchtete. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall am Freitagabend geben können. Gesucht wird nach einem schlanken Mann Mitte 20, der in Begleitung einer Frau und drei Kindern war.