Polizei sucht Zeugen Unbekannter überfällt Kiosk am U-Bahnhof in Hamburg-Billstedt Von shz.de | 23.08.2023, 13:26 Uhr Zeugen, die den Überfall auf den Kiosk in Hamburg-Billstedt mitbekommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Symbolfoto: Lino Mirgeler up-down up-down

Ein unbekannter Mann betrat am Dienstagabend mit einem Messer den Kiosk am U-Bahnhof in der Steinfurther Allee in Hamburg-Billstedt und flüchtete mit einem dreistelligen Bargeldbetrag. Die Polizei bittet um Hinweise.