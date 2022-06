FOTO: Lino Mirgeler up-down up-down ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild Gewalttat Unbekannter sticht junge Frau an Hamburger U-Bahnhof nieder Von dpa | 23.06.2022, 11:47 Uhr

Ein bislang noch unbekannter Mann hat eine junge Frau am Hamburger U-Bahnhof Mümmelmannsberg niedergestochen. Die 19-Jährige schwebt in Lebensgefahr, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und dort notoperiert.