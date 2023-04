Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Ermittlungen Unbekannter Mann in Hamburg-Harburg niedergestochen Von dpa | 16.04.2023, 10:22 Uhr

Ein Mann ist in Hamburg-Harburg von einem Unbekannten niedergestochen und lebensgefährlich verletzt worden. Ein Passant hatte den Schwerverletzten am Samstagabend gefunden und die Polizei alarmiert, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann kam ins Krankenhaus und wurde dort operiert. Die Identität des Mannes und die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.