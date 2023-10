Nachdem Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch einen Geldautomaten in einer Bankfiliale im Stadtteil Barmbek-Nord aufgesprengt und Beute in noch unbekannter Höhe gemacht haben, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Ein Zeuge informierte den Notruf der Polizei, als er einen lauten Knall und eine starke Rauchentwicklung aus Richtung der Bankfiliale in der Hellbrookstraße wahrgenommen hatte. Erste wenig später eintreffende Beamte entdeckten daraufhin den zerstörten Geldautomaten.

Durch die Detonation wurden darüber hinaus der Eingangsbereich der Bank sowie vier in der Nähe geparkte Pkw durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehr als zwei Dutzend Polizeiwagen führten zu keinen Ergebnis. Das mutmaßliche Tätertrio war Zeugenangaben zufolge komplett dunkel gekleidet und vom Tatort in unbekannte Richtung geflüchtet.

Kripo Hamburg prüft Zusammenhang mit anderen Sprengungen von Geldautomaten

Der Kriminaldauerdienst übernahm unmittelbar die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Tatort, bei denen es im weiteren Verlauf auch zum Einsatz der Spezialisten für Sprengstoffdelikte und der Spurensicherung kam.

Das zuständige Landeskriminalamt hat nun die Ermittlungen übernommen, diese dauern an. Hierbei prüft die Kripo auch, inwiefern die Tat in Zusammenhang mit ähnlich gelagerten Vorfällen steht.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 bei der der Polizei Hamburg oder bei einer anderen Polizeidienststelle zu melden.