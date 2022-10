Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) Foto: Jonas Walzberg/dpa/Archivbild up-down up-down Energie Umweltsenator nennt AKW-Machtwort vertretbaren Kompromiss Von dpa | 18.10.2022, 15:36 Uhr

Hamburgs grüner Umweltsenator Jens Kerstan hat das Machtwort von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zum Weiterbetrieb dreier Atomkraftwerke als in der Sache „vertretbaren Kompromiss“ bezeichnet. „Dass die drei verbliebenen Meiler bis Mitte April im Streckbetrieb weiterlaufen sollen, ist zwar nicht die Lösung der Energiekrise, leistet aber einen kleinen Beitrag zur Absicherung im Notfall“, erklärte er am Dienstag. Er sei froh, „dass der Bundeskanzler uns Grüne unterstützt und nicht auf eine Verlängerung der Laufzeiten an sich gesetzt hat und damit auf den Einkauf neuer Brennstäbe“.