ARCHIV - Blaualgen erzeugen auf der Wasseroberfläche giftgrüne Schlieren. Foto: Uwe Zucchi/dpa/Archivbild FOTO: Uwe Zucchi up-down up-down Gewässersituation Umweltbehörde warnt vor Blaualgen und Fischsterben Von dpa | 12.08.2022, 18:24 Uhr

Die Umweltbehörde in Hamburg hat vor einer Verschlechterung der Gewässersituation aufgrund der hohen Temperaturen und des wenigen Niederschlags gewarnt. Wegen des niedrigen Wasserstandes könne es in stehenden und langsam fließenden Gewässern zu Blaualgenbildung kommen, teilte die Umweltbehörde am Freitag mit. In blaualgenhaltigen Gewässern sollte nicht gebadet werden, da diese zu Hautreaktionen und bei regelmäßigem Schlucken zu Vergiftung führen könnten. Blaualgen sehen im Wasser aus wie ein „grüner Teppich“.