ARCHIV - Ein Graureiher steht im Naturschutzgebiet Kirchwerder Wiesen bei Hamburg. Foto: picture alliance / dpa/Archivbild FOTO: Daniel Reinhardt Klima Umweltbehörde: Naturschutzflächen auf mehr als zehn Prozent Von dpa | 10.06.2022, 13:51 Uhr

Hamburgs Umweltbehörde will die Naturschutzgebiete Kirchwerder Wiesen und Boberger Niederung vergrößern und damit mehr als zehn Prozent des Stadtgebiets unter Naturschutz stellen. Die fachlichen Planungen für die Erweiterung seien abgeschlossen, so dass die Beteiligung der Öffentlichkeit, von Naturschutzvereinigungen sowie der Landwirtschafts-, Handels- und Handwerkskammer in Kürze starten könne, teilte die Umweltbehörde am Freitag mit.